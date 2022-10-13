Gece yarısı sarsıldık

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden yapılan açıklamada, 12 Ekim gece 00.21’de merkez üssü Bolu’nun Çamyayla Köyü olan aletsel büyüklüğü 1.5 şiddetinde yerin 5.1 km derinliğinde deprem meydana geldi. Ekim ayı başından bu yana ilimiz genelinde oluşan dördüncü deprem vukuu bulmuş oldu. Meydana gelen depremlerin biri Mengen, biri Gerede ve ikisi Bolu’da meydana geldi.

Öte yandan yurt genelinde birçok bölgede de hafif çaplı sarsıntılar devam ediyor. Bolu, Osmaniye, Manisa, Ege Denizi, Bingöl, Ankara, Kütahya, Çanakkale, Kahramanmaraş, Muğla ve Akdeniz’de hafif çaplı sarsıntılar kaydedildi.

İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi;