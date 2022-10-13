İşçi ölümlerinde 33. sıradayız

İSİG raporunda “Yüzde 68’ini ulusal basından; yüzde 32’sini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla 2022 yılının ilk dokuz ayında en az 1359 işçi hayatını kaybetti” dedi.

2022 yılının ilk dokuz ayında iş cinayetlerinin aylara göre dağılımı şöyle: Ocak ayında 120, Şubat ayında 109, Mart ayında 122, Nisan ayında 129, Mayıs ayında 176, Haziran ayında 189, Temmuz ayında 171, Ağustos ayında 186 ve Eylül ayında 157 işçi hayatını kaybetti. İşçi ölümlerinin şehirlere göre dağılımında en çok ölüm İstanbul’da oldu. Bolu’da ise 10 işçi iş kazaları sonucu hayatını kaybetti. Sakarya, işçi ölümlerinde iller arasında 33. sırada yer aldı.

İşçi ölümlerinin şehirlere göre dağılımına baktığımızda Türkiye’nin 78 şehrinde iş kazalarından ölümler oldu. Buna göre 187 ölüm İstanbul’da; 60 ölüm İzmir’de; 44 ölüm Muğla’da; 43’er ölüm Antalya ve Bursa’da; 41’er ölüm Denizli ve Gaziantep’te; 40’ar ölüm Kocaeli ve Mersin’de; 37’şer ölüm Konya ve Samsun’da; 35 ölüm Manisa’da; 32 ölüm Ankara’da; 31’er ölüm Aydın ve Kayseri’de; 30 ölüm Şanlıurfa’da; 25 ölüm Balıkesir’de; 22 ölüm Adana’da; 21’er ölüm Sakarya ve Zonguldak’ta; 17’şer ölüm Hatay ve Sivas’ta; 16’şar ölüm Çanakkale, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Malatya’da; 15’er ölüm Kütahya ve Ordu’da; 14’er ölüm Tekirdağ ve Trabzon’da; 13’er ölüm Kastamonu ve Mardin’de; 12 ölüm Adıyaman’da; 11’er ölüm Bolu, Düzce ve Erzurum’da; 10’ar ölüm Rize ve Şırnak’ta; 9’ar ölüm Afyon, Batman, Uşak, Van ve Yalova’da; 8’er ölüm Eskişehir ve Karabük’te; 7’şer ölüm Ağrı, Bilecik, Burdur, Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Siirt ve Tokat’ta; 6’şar ölüm Aksaray, Artvin, Elazığ, Isparta, Karaman, Kırşehir, Osmaniye ve Sinop’ta; 5’er ölüm Bartın, Edirne, Giresun ve Kars’ta; 4’er ölüm Hakkari, Iğdır, Kırklareli, Kilis, Nevşehir ve Niğde’de; 2’şer ölüm Amasya, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Muş ve Yozgat’ta; 1 ölüm Gümüşhane’de; 29 ölüm oldu.