Köftecideki yangını vatandaş söndürdü

Bolu Sağlık Mahallesi’nde bulunan Nazmiye Uslu’nun işlettiği Köfte Kebap Dünyası’nda saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Izgara baca bağlantı kısmında çıkan yangına vatandaşlar müdahale etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzere olay yerine intikal eden Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise gerekli kontrolleri yaptıktan sonra merkeze döndü. Yangın sonucunda ızgara tezgahı zarar gördü.