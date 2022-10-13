Ligin 9. haftası başlıyor

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Ligde haftanın açılış maçında Boluspor ile Altaş Denizlispor yarın saat 20:00'de Bolu Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Boluspor-Altaş Denizlispor (Bolu Atatürk)
15 Ekim Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Altay (Mümin Özkasap)
16.00 Çaykur Rizespor- Eyüpspor (Çaykur Didi)
19.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)
19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16 Ekim Pazar:
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Erzurumspor FK-Bodrumspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Göztepe-Tuzlaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2022, 11:28