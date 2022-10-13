Müdür personel çekişiyor, Bolu’ya yazık oluyor

1 kişinin öldüğü ve 144 kişinin hastanelik olduğu Çaydurt Yuva Köyü zehirlenmelerinin gizemi henüz çözülmeden, Göynük Çubuk Gölü ve Gerede Keçi Gölü yaşana balık ölümleri tüm vatandaşları tedirgin etmişti. Daha yaşanan üç çevre felaketinin neden kaynaklandığı belirlenemeden bu kez Gölköy Göledinde göreni dehşete düşüren manzaralar ortaya çıkmıştı. İlimizde yaşanan bu dört çevre felaketine ilişkin soru işaretleri henüz tazeliğini korurken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde bulunan tek biyoloğun il müdürünün eşine kadro açabilmek için mobbing yapılarak başka şehre isteği dışında zorla tayin edildiği haberleri yurt genelinde büyük yankı uyandırdı.

Çevre felaketlerinin ardı arkası kesilmeyen ilimizde görev yapan tek biyoloğun zorla Bolu’dan tayin edilmesini en hafif tabirle Bolu’nun sahipsiz oluşuna bağlayan Yuva köyü sakinleri, “Herkes sessiz. Kimse bir şey yapmıyor. Artık bu olayın açığa kavuşması lazım. Çünkü herkes çok çekti. Suya kimyasal atıklar karıştı diyorlar. Bunu araştırıp bulması gereken Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Duyuyoruz ki orada çalışan tek konuyu araştıra bilecek yeterliliğe sahip personelde Bolu’dan yollanmış. İşimiz Allah’a kaldı. Araştırılıyor mu, bilmiyorum. Kimsenin çektiği yanına kar kalmasın. Kasıtlı yapılan bir şeyse kimsenin yanına da kalmasın. Bazı insanlar sakat kaldı. Bu olayın çözülmesi için tüm memurların seferber olması lazım.” yorumunu yaptılar.

BİYOLOG NE İŞ YAPAR;

Biyolog, orijin, anatomi ve fonksiyon dahil olmak üzere bitki ve hayvan yaşamının temel prensiplerini araştırır. Ayrıca organizmaların çevreleriyle nasıl etkileştiklerini gösteren biyolojik verileri toplar ve inceler. Devlet kurumu, araştırma şirketi, medikal endüstri veya üretim şirketleri için biyolojik araştırma programlarını yürüten biyoloğun sorumlulukları görev aldığı iş sahasına göre değişiklik göstermektedir. Biyoloğun genel görev tanımı şu başlıklar altında toplanabilir;

Hastalığı teşhis etmek, izlemek ve tedavi etmek için yeni yöntemler geliştirmek. Bitki, hayvan ve ekosistemleri araştırmak, tanımlamak, sınıflandırmak. Organizmalar ve çevreleri arasındaki ilişkiler hakkında biyolojik verileri toplamak ve analiz etmek. Örnek toplamak, ölçüm yapmak, organizmaları fotoğraflamak veya çizim yapmak. Suda yaşayan bitki ve hayvanları etkileyen radyoaktivite veya kirlilik gibi çevresel faktörleri araştırmak. Arazi ve su alanlarının mevcut ve potansiyel kullanımlarının çevresel etkilerini araştırmak, çevre koşullarını iyileştirme yöntemleri belirlemek. Yabani hayvan popülasyonlarını araştırmak.