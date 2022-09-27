Tanju Özcan, kararı yargıya taşıyacak

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Eski milletvekili ve televizyon yorumcusu Barış Yarkadaş, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, gazeteciler Hacı Yakışıklı ve Şaban Sevinç, Fuat Uğur; Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olarak katıldı. Özcan programda yaptığı açıklamada, "Böyle bir karar bekliyordum. Son anda doğruyu görürler inşallah böyle karar vermezler diye beklenti içerisindeydim. Burada verilen bir siyasi karardı. Onlar (YDK) siyaseten vermeleri gereken kararı verdiler. ‘CHP Atatürkçü ve Türk milliyetçisi olan kişilerden rahatsız, bunları partiden uzaklaştırmak istiyor’ algısı vardı kamuoyunda. Bu algıyı kuvvetlendirdiği için üzülüyorum. Etik olmaz gerekçesiyle Sayın Genel Başkan benimle hiç görüşmedi" ifadelerini kullandı.