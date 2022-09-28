Zonguldak Bahçelievler Mahallesi'nde üzerinde bina olan arsa icradan satılacak

389 Ada 74 Parsel nolu taşınmazın değerlendirilmesi Zonguldak Belediye sınırları içerisinde ve imar planı dahilindedir. Belediyenin tüm alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Özellikleri olarak arsa vasfını taşımaktadır. Yüzölçümü 512,64m 2'dir. Hisseli tapuludur. Mülkiyetin; 3/8 hissesi ... , 3/8 hissesi..., 1/4 hissesi ... aittir. Taşınmaz üzerinde; 2 bodrum kat+zemin kat+normal kat+çatı katlı yapı ve önünde bahçesi bulunmaktadır. Bulunduğu konum ve çevre özellikleri açısından iyi bir mevkidedir. Bölgesel olarak gelişmiş bir alanda kalmaktadır. Çevreye hakim manzara yapısı yoktur. Arka tarafı Funda Sokak yoluna cephelidir. Topoğrafik olarak az eğimli bir arazi yapısına sahiptir. Çevresinde çok sayıda mesken niteliğinde yüksek katlı apartmanlar vardır. Yakınında; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Çocuk Parkı, market, manav, cami vardır. Ulaşımı kolaydır. Şehir merkezine biraz uzak mesafededir. İmar durumu; ayrık nizam 4 kat konut alanında kalmaktadır. Arka tarafından 8.00mt.lik imar yolu (Funda Sokak yolu) geçmektedir.

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