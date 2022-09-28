Taşınmazın toprak derinliği, toprak geçirgenliği, su tutma kapasitesi normal yapıdadır. %5-8 eğime sahiptir. Taşınmaz üzerinde ekili dikili herhangi zirai bir ürün bulunmamaktadır. Orta vasıflı taşınmazın dekara yıllık geliri 910 TL/Da'dır. Taşınmazın tamamının tarımsal üretime elverişli olduğu, iklimin ılıman geçmesi sebebiyle eylül-nisan ayları arasında kışlık sebze yetiştiriciliğinin taşınmazın tamamında yapılacağı hususları göz önünde bulundurulup, taşınmazın tarımsal özellikleri nazara alınarak yaptığımız değerlendirme sonucu kıymet takdirine konu taşınmazın kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerinin tespiti ile taşınmazın mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirinin 910 TL/da olduğu, kıymet takdirine konu taşınmazın m² değerinin 18,20 TL olduğu tespit edilmiştir. Satış borçlu İlyas MUTLUBAŞ'ın 1/2 hissesine ilişkindir. Ayrıntılı bilgi dosyasında mevcuttur.
Zonguldak Çaycuma'da 1384 m² tarım arazisi icradan satılacak (1/2 hissesi)
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN 30/11/2020 tarihli bilirkişi raporuna göre, Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Sandallar köyü, 147 ada, 62 parsel sayılı taşınmazın özellikleri: eğimi, toprak yapısı, strüktürü, bitki örtüsü ve komşuları ile olan görünümüne göre orta vasıflı özellikler taşımaktadır.
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