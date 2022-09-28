Zonguldak Çaycuma'da 1384 m² tarım arazisi icradan satılacak (1/2 hissesi)

Taşınmazın toprak derinliği, toprak geçirgenliği, su tutma kapasitesi normal yapıdadır. %5-8 eğime sahiptir. Taşınmaz üzerinde ekili dikili herhangi zirai bir ürün bulunmamaktadır. Orta vasıflı taşınmazın dekara yıllık geliri 910 TL/Da'dır. Taşınmazın tamamının tarımsal üretime elverişli olduğu, iklimin ılıman geçmesi sebebiyle eylül-nisan ayları arasında kışlık sebze yetiştiriciliğinin taşınmazın tamamında yapılacağı hususları göz önünde bulundurulup, taşınmazın tarımsal özellikleri nazara alınarak yaptığımız değerlendirme sonucu kıymet takdirine konu taşınmazın kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerinin tespiti ile taşınmazın mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirinin 910 TL/da olduğu, kıymet takdirine konu taşınmazın m² değerinin 18,20 TL olduğu tespit edilmiştir. Satış borçlu İlyas MUTLUBAŞ'ın 1/2 hissesine ilişkindir. Ayrıntılı bilgi dosyasında mevcuttur.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN.