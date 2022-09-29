Zonguldak Karadeniz Ereğli'de 2 katlı bina ve bahçesi icradan satılacak (çoklu satış)

Satışa konu parsel üzerine İKİ KATLI kargir bina inşa edildiği görülmektedir. Binada çatı yapılı olup dış sıva ve boya kısmen yapılıdır. Bina dış giriş kapısı demir kapıdır. Pencereler pvc plastik doğramadır. Bina merdivenleri betondan yapılıdır. Binanın zemin katı iskan edilmiş olup bodrum kat depo ve ahır olarak kullanılmaktadır. Binada asansör ve kalorifer yoktur. Zeminde kadastro yolu açık olup ulaşım kolaylığı bulunmaktadır. Taşınmazın çevresinde köy sakinlerinin evleri bulunmaktadır. Taşınmaz İl Özel İdaresi hizmetlerinden bedelsiz faydalanmaktadır. Taşınmaza ulaşım Köy minibüsleri ile yapılmaktadır. Taşınmaz şehir idari ve ticari merkezine takribi olarak 22 km uzaklıkta bulunmaktadır.

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