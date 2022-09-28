Zonguldak Karadeniz Ereğli'de 55 m² dükkan icradan satılacak

Taşınmaz hisse nispetine ARZDAN 10,90 m2 ARSA düşmektedir. Arz üzerinde ALTI KATLI KARGİR bina inşa edildiği görülmektedir. Bu bina Kdz Ereğli Belediyesinden alınmış olan 08.11.1979 tarih ve 96 sayılı YAPI RUHSATI ile inşa edilmiştir. Yapı bir bodrum ve beş normal kattan ibarettir. Yapının katları dükkan ve büro şeklinde inşa edilmiştir. Bina için KAT İRTİFAKI TESİS edilmiştir.41 no.lu bağımsız bölümün 16.10.1986 tarih ve 185 sayılı yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır. Binanın çatısı ve harici boyası yapılıdır. Bina merdivenleri mermer kaplıdır. Holler karo mozaik ile kaplıdır. Zeminde imar yolu açık olup ulaşım kolaylığı bulunmaktadır. Taşınmaz her türlü Belediye hizmetinden bedelsiz faydalanmaktadır. Taşınmaz şehir idari ve ticari merkezi içinde bulunmaktadır. Satışı söz konusu olan (41) no.lu bağımsız bölüm BİRİNCİ KATTA bulunmaktadır .Dükkanın dış cephe penceresi ve koridordan dükkana giriş kapısı ve camekanı alüminyum doğramadır.

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