Esentepe Yağlı Güreşleri'nin baş pehlivanı Cengizhan Şimşek oldu

Gerede ilçemizde geleneksel olarak düzenlenen 71. Tarihi Gerede Esentepe Yağlı Güreşleri ve 2. Ramazan Dede Anma Etkinlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu Valisi Erkan Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın, Fehmi Küpçü ve çevre illerden birçok vatandaş katıldı.

Güreşlerin açılışında konuşma yapan İçişleri Bakanı Soylu, “Bu güzel günün herkese, ülkeye, Gerede'ye hayırlı olmasını diliyorum. Burada bir güreş var doğru ama dünyada da bir güreş var. Dünyadaki güreş hak ile batılın güreşidir. Allah şahittir, biz de şahidiz. Bugün hak tarafının başpehlivanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah bizi milletimize, geçmişimize, fedayı can ederek ülkemizin özgürlüğü, namusu, Ezan-ı Muhammediye'yi, ay yıldızlı bayrağımızı bizle buluşturmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan şehitlerimize ve gazilerimize mahcup etmesin. Allah bize bu emaneti bırakan Ramazan dedeye, bu coğrafyanın erenlerine ve büyüklerimize mahcup etmesin. Allah bizi size mahcup etmesin” diye konuştu.

ESENTEPE YAĞLI GÜREŞLERİ'NİN BAŞ PEHLİVANI CENGİZHAN ŞİMŞEK

Er meydanına karşılaştığı bütün pehlivanların sırtlarını seren Kırkpınar Baş Pehlivanı Cengizhan Şimşek, finalde karşılaştığı Ünal Karaman'ı da yendikten sonra zirveye ulaştı.

GÜREŞÇİLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Er Meydanı’nda yapılan güreşler sonrasında 3. olan Hamza Köseoğlu ve Semih Turgut'a, 2. olan Ünal Karaman'a ve 1. Olan Başpehlivan Cengizhan Şimşek’e madalyaları ve kupaları verilerek tebrik edildi.