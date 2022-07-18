İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Gerede’ye özel ziyaret

Kurban Bayramı tatilinden dönen vatandaşların dönüş yolunda oluşabilecek trafik yoğunluğunun kontrolünü sağlamak için gerçekleştirilen trafik denetimine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Helikopterle ilimiz sınırlarında trafiği gözlemleyen Soylu, Gerede’de oluşturulan trafik kontrol noktasına uğradı.

SOYLU’YU GEREDE BELEDİYE BAŞKANI KARŞILADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu denetimler sırasında Gerede’deki trafik kontrol noktasını ziyaret etti. Bakan Soylu’yu Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Gerede İlçe Kaymakamı Cengiz Ayhan, AK Parti Gerede İlçe Başkanı İsmail Çetin ve beraberindeki heyet karşıladı.

YENİ BİNALAR İÇİN RAPOR SUNDU

Bakan Soylu’ya kemer ve deri postu takdim eden Allar, Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü ve kaymakamlık binasının tamamlanması için Bakan Soylu’ya rapor sundu.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2022, 01:33