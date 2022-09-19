Kanser tarama otobüsü yoğun ilgi gördü

Haber: Süleyman Kurt

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı, bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Hem Gerede’den hem de çevre ilçe ve illerden gelen vatandaşları panayırda sağlık standıyla buluşturan Gerede İlçe Sağlık Müdürlüğü, kanserden korunma ve tarama, covid-19 ve aşı, su ve besinlerle bulaşan hastalıklar, el hijyeninin önemi, organ bağışının önemi, kalp sağlığı, kırım kongo kanamalı ateşi hastalığı, mantar zehirlenmesi, hipertansiyon, diyabet, astım, koah, inme vb gibi kronik hastalıklar, bağımlılıkla mücadele, kadına yönelik şiddet, sigara bırakma gibi halk sağlığı konularında farkındalık ve eğitimler ile vatandaşlarımıza tansiyon ve şeker ölçümü yaparak vatandaşları bilgilendirdi.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan gönderide, panayır alanında kurulan sağlık standına 30 Eylül ile 1-2 Ekim tarihleri arasında tüm vatandaşları beklediklerini dile getirdi.