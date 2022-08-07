Sürücünün dikkati faciayı önledi!

Haber: Ceylan Beykoz

Yangın, saat 18.00 sıralarında Bolu’nun Gerede ilçesi Karabük istikametinde meydana geldi. Seyir halinde giden 34 YK 228 plakalı aracın motor kısmından henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yükseldiğini fark eden cipin sürücüsü aracına yol kenarında durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa süre içerişinde gelen Gerede Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri motor kısmından yükselen alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaptığı soğutma çalışmalarının ardından aracın motor kısmında maddi hasar meydana geldiği görüldü.