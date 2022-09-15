Tarihi Panayır’da bu sene yıldızlar konser verecek



Haber: Ceylan Beykoz

Gerede Belediyesi tarafından düzenlenen, başlangıcı asırlar öncesine dayanan ve Türkiye'nin en büyük panayırı olan Gerede Panayırı etkinlikleri kapsamında Gerede Şehir Stadyumu’nda ücretsiz olarak verilecek konserlerde;

16 Eylül Cuma günü Saat:19.30’da Geredeli Sanatçı Ramazan Çelik, 17 Eylül Cumartesi Saat:19.30’da Tefo&Seko, Saat:21.30’da ise Kolpa sahne alacak. Gerede Belediyesi, Sosyal Medya ve Sesli İlanlar ile girişlerin ücretsiz olduğu konserlere tüm vatandaşları davet etti.