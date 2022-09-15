Tarihi Panayır’da bu sene yıldızlar konser verecek

Gerede Belediyesi panayır etkinlikleri kapsamında ünlü isimleri Gerede’ye getiriyor. 16-17-18 Eylül tarihlerinde yapılacak panayıra tüm Bolu halkı davet edilirken, konser etkinliklerinin Gerede Şehir Stadyumu’nda gerçekleşeceği duyuruldu.

Tarihi Panayır’da bu sene yıldızlar konser verecek


Haber: Ceylan Beykoz

Gerede Belediyesi tarafından düzenlenen, başlangıcı asırlar öncesine dayanan ve Türkiye'nin en büyük panayırı olan Gerede Panayırı etkinlikleri kapsamında Gerede Şehir Stadyumu’nda ücretsiz olarak verilecek konserlerde;

16 Eylül Cuma günü Saat:19.30’da Geredeli Sanatçı Ramazan Çelik, 17 Eylül Cumartesi Saat:19.30’da Tefo&Seko, Saat:21.30’da ise Kolpa sahne alacak. Gerede Belediyesi, Sosyal Medya ve Sesli İlanlar ile girişlerin ücretsiz olduğu konserlere tüm vatandaşları davet etti.

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