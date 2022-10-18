12 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Haber: Süleyman Kurt

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan Sinan B., son kez hâkim karşısına çıktı. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Sinan B., “Arabamın içerisinde bulunan kilitli naylon poşetler eşime aittir. O poşetleri eşimin tokalarını koymak için kullanıyorum. Uyuşturucular ise bana aittir. Ama, satmak için değil kullanmak için bulunduruyordum. Beraatimi istiyorum” dedi.



Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak suçlamasıyla Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu olarak yargılanan Sinan B., suçtan kurtulmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı. Sinan B., mahkeme heyetinin son savunman nedir sorusu üzerine; “Aracımda yakalanan uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanmamda yararlandığım malzemeler bana aittir. Hassas terazi ile naylon kilitli poşetler eşimindir. Kesinlikle uyuşturucu satıcısı değilim. Uyuşturucu kullandığım için çok pişmanım” diyerek savunma yaptı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi savcısı, tutuklu sanığın uyuşturucu madde satışı yaptığı kanaatine vararak, mütalaasında, 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, savcının mütalaası üzerine sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası, tutukluluk halinin devamına ve 25 bin lira adli para cezası verilmesini kararlaştırarak, davayı sonuçlandırdı. Duruşmaya katılan sanığın eşi gözyaşları içerisinde eşini cezaevine öpücüklerle gönderdi.