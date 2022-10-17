2023’te altın daha da yükselecek

Altın piyasası hakkında açıklamalarda bulunan Sezai Sarı, “Şu anda bin lira seviyelerinde seyreden altın daha da yükselecek uzun vadede mutlaka vatandaşın altına yatırım yapması gerekiyor.” şeklinde konuştu. Önümüzdeki süreçte altını daha hareketli yılların beklediğini vurgulayan Sarı, “2023 ve ilerleyen yıllar için en sağlıklı yatırım altın” ifadelerini kullandı.

FİZİKİ ALTINLARINIZI BOZDURMAYIN

Vatandaşın yastık altındaki fiziki altınlarını kesinlikle bozdurmaması gerektiğine dikkat çeken Sezai Sarı, “Altınını bozdurmayı düşünen vatandaşların ellerinde nakit varsa onları da altına çevirsinler fiziki altınlarını kesinlikle bozdurmasınlar” dedi. Tekrardan altının uzun vadede daha büyük bir yükseliş beklendiğine vurgu yapan Sarı, “altın daha da yukarı seviyelere çıkacağı için beklesinler fiziki altın almaya devam etsinler” ifadelerini kullandı.

‘PİYASAYA ALGI OPERASYONLARI YAPILDI’

Ons altın düşüşlerine değinen Sezai Sarı, “Ons altın bin 700 seviyesinin altına sarkarsa ya da bin 650 seviyesine gelirse altında çok sert düşüşler beklenecek diye piyasaya farklı algı operasyonları yapıldı ama bin 640 da gördük. Bu seviyelerde saatlik durdu tekrardan bin 670, bin 700 seviyelerine yöneldi” şeklinde konuştu. Piyasada spekülasyon yaratıldığını iddia eden Sarı, “böyle bir şey yok altında tam tersi ons olarak 2 bin dolar seviyesine gelmesini bekliyoruz hatta ileriki yıllarda bu rakam 2 bin 700 civarlarına kadar çıkacak” dedi.

‘ALTINI TERCİH ETMEK ÇOK DAHA GÜVENİLİR’

Yatırım bazında açıklamalar yapan Sezai Sarı, “Dolar ve diğer yatırım ürünlerini tavsiye etmiyoruz çünkü ileriki dönemlerde doların çıkış ve inişleri daha hareketli olacak.” dedi. Dolar ve farklı ürünlere yatırımın tehlikeli olduğu dile getiren Sezai Sarı, “Dolar gibi yatırımlarda tehlike daha büyük, özellikle de önümüzdeki süreçte uzun vadeli yatırımlar için altını tercih etmek çok daha güvenilir olacaktır.” söylemlerinde bulundu.

VATANDAŞLAR ALTIN ALMAYA DEVAM EDİYOR

2022 senesinin ilkbahar ve yaz aylarında altına yatırımın düşüş gösterdiğini söyleyen Sezai Sarı, “Bu dönemde düşüş görsek de şu anda yine fiziki olarak altın alınmaya devam ediliyor.” İfadelerini kullandı. Fiziki altının her zaman daha değerli olduğunu dile getiren Sarı, “Altına yatırım her zaman daha güvenlidir vatandaşımız yatırımı altına yapmalı” şeklinde konuştu.