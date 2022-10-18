6-7 seneye toplanacak kestane kalmayacak

Türkiye’nin kestane üretiminde önemli merkezlerinden Batı ve Orta Karadeniz Bölgesinde kuzu kestanesi hasadı başladı. Üretime çok ciddi zarar verdiği bilinen gal arısının görülmesiyle bu yılki rekolte düşük geçiyor. Gal arısı, ilkbahar aylarında kestanenin oluşumu sırasında çiçek kısmına yumurta bırakarak oluşumunu engellemesi, kalitesini ve verimini ciddi oranda düşürmesiyle biliniyor. Karadenize yakın Bolu ve Düzce ormanlarında doğal ortamdan toplanan kestane miktarında tahminlere göre bu sene ciddi düşüş yaşanacağı belirtildi. Bölge köylüleri, “Birkaç senedir gal arısı ile ilgili başımız dertte, üreticimiz mağdur oluyor çünkü verim düşüklüğüne ağaçların kurumasına sebep oluyor. Çiftçilerimizin gelirini etkiliyor. Örneğin geçen sene 500 ton olan üretimimiz bu sene 350 tona düştü. Önümüzdeki sene daha da çok düşeceğinden endişeliyiz. Kuruyan kestane ağacı sayısının da artacağını tahmin ediyoruz” diye konuştular.

Türkiye’de 2014'te görüldü;

2014 senesinde İtalya’dan Yalova’ya gelen ve zaman içinde bütün Türkiye’ye yayılan gal arısı Karadeniz bölgesinde Düzce Bolu, Bartın ve özellikle Sinop’ta çok yoğun olarak görülmeye başladı. Gal arısı popülasyonu her geçen yıl da etkisini arttırıyor. Gal arısını yok etmek için üretilen terminatör böcekler sahalara salındığında gal arısının kestane ağaçlarına verdiği zarar azalıyor. Orman Bölge Müdürlükleri etkin şekilde bu zararlı ile mücadele için çaba harcasa da her yıl sayıları ve ormanlara verdiği zarar artarak devam ediyor. Sadece kestane ürününe değil ağacına da büyük zarar veren ve ağaçların kurumasına neden olan Gal arısı ünlü kestane balının üretimine de sekte vuruyor.

Kestane üreticisi olan Durmuş Özdemir isimli vatandaş, “Hasat zamanımız geldi ama kestanede maalesef gal arısı hastalığımız başladı. Bunu yetkili kurumlara elimizden geldiğince müracaat edip tedavisinin yapılmasını istedik ama pek bir girişim yok şu ana kadar. İlkbaharın sürgün döneminde sürgünlerin altına yumurta atıyor ve oluşumunu engelliyor. Tedavisi yapılmazsa 6-7 sene sonra kestaneyi kökünden götürecek” dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2022, 00:35