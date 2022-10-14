6 yaşındaki “MAKAM” sevimliliği ile ilgi odağı oldu

Haber: Nesrin Altıntaş

Bolu Jandarma Alay komutanlığı bünyesinde kadrolu olara görev yapan bugüne kadar özellikle ilçe, köylerde ve Kartalkaya kayak merkezinde kaybolan vatandaşların bulunmasında yüzde yüz başarı sağlayan makam isimli labrador cinsi iz takip ve arama bulma köpeği, katıldığı etkinlikte herkesin gözdesi oldu.

Eğitici tarafından İzzet Baysal Caddesi üzerinde gerçekleştirilen bir etkinliğe katılan Makam, gösterdiği sevimli hareketleriyle büyük bir ilgi odağı oldu. Etkinlik bolunca yerinde duramayan ve sürekli olarak eğitimcisi uzman çavuşla oyunlar oynamaya çalışan Makam, güzelliği ile de dikkat çekti.