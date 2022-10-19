Ağaçları gizlice kesen 5 kişi yakalandı

Bolu’nun Mengen İlçesi Demirciler köyünde N.A. ve S.A'nın tapulu arazisinde bulunan kavak ve söğüt ağaçlarının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildiği bilgisi üzerine İlçe Jandarma ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucu şüpheliler Y.T.A, Y.K, H.İ, H.T. ve A.K.’nın kestikleri ağaçları Sakarya'da sattıkları belirlendi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.