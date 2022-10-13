Ahmet Örnekbaş bütün kapıları çalacak

İYİ Parti İl Başkanları ekim ayı toplantısı geçtiğimiz hafta Ankara’da gerçekleşti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başkanlık ettiği toplantının ardından parti teşkilatlarının kongre takvimiyle ilgili bilgilendirilmesi amacıyla tüm il başkanlıklarına gönderilen bilgilendirme yazısı üzerine İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş gelişmeleri değerlendirdi.

KONGRE TARİHLERİ BELLİ OLDU

Ahmet Örnekbaş kongre takvimi hakkında yaptığı değerlendirmelerde “Geçtiğimiz hafta 10 Ekim tarihinde il başkanları toplantımızı değerli Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi’nin katılımıyla gerçekleştirdik. Toplantıda ülkenin içinde bulunduğu şartlarlara ilişkin çözüm önerilerimiz hakkında güncel değerlendirmeler yapıldı. Toplantımızın ardından tüm il başkanlıklarımıza 2023 seçimleri öncesi il, ilçe yönetimleri ve delege seçimleri ile ilgili kongre tarihler ile ilgili bilgilendirme metni ve tavsiye kararları iletilmiştir. Genel merkezimiz tarafından yapılan bilgilendirme doğrultusunda kongre takvimimiz başlayacaktır” dedi.

“İKTİDARA TAŞIYACAĞIMIZDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN”

Örnekbaş, kongrelerin tazelenme zamanları ve güçlerine güç katan toyları olduğunu dile getirerek, “Partimiz, halkımızın gösterdiği teveccühle büyümeye, daha geniş kitlelere ulaşmaya devam etmektedir. İYİ Parti ülkenin karanlığa saplandığı şu dönemde iktidar sorumluluğunu ve bilincini kararlı bir şekilde taşıyabilme gücüne sahiptir. Genel merkezimiz tarafından yapılan duyuru ile kongre takvimimiz 10 Ekim tarihinden başlayarak 5 Kasım tarihine kadar delege ve ilçe kongrelerimizle devam edecektir. Kongrelerimizle birlikte son iki yılda belirgin olarak büyüyen ve partimize katılan yeni yol arkadaşlarımız bu süreçte çeşitli görevlere talip olabileceklerdir. Türkiye tarihinde genel başkanlık düzeyinde görülmemiş bir gayretle kapı kapı dolaşan Sayın Genel Başkanımızla birlikte var gücümüzle sahada çalışmaya devam ediyoruz. Parti teşkilatlarımız tarafından yapılan ziyaretlerle “Kapı çal gönül al” sloganı ile başlattığımız çalışma ile kapısını çalmadığımız vatandaşımız kalmayacak. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi’nin Bolu’da yaptığı ziyarette vatandaşımızın ve Bolu’da iş dünyasının gösterdiği ilgi bizi daha fazla cesaretlendirmiş ve çalışma azmimizi perçinlemiştir. Bu sorumluluk bilinci ile kongrelerimizin ardından partimizin sancağını hep birlikte iktidara taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemiz bu karanlık dönemden kurtulacaktır. Az kaldı iyilik güneşi bu ülkenin üzerine doğacaktır” ifadelerini kullandı.