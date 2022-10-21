AK Partili vatandaş, Özdağ’a hakaret etti

İzzet Baysal Caddesinde vatandaşlarla sohbet eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yolda kendisini durdurarak soru sormak isteyen Mustafa Bayındır isimli Ak Partili vatandaş ile polemik yaşadı. Vatandaşın tüm tahrik içeren konuşmalarına rağmen Özdağ sabır ile vatandaşın sorularını yanıtladı. Ümit Özdağ’a siz ucubesiniz diyen Mustafa Bayındır, “ucubelere ben destek vermem. Ucube diyorum kardeşim birlik beraberlik varken Avrupa’ya Amerika’ya Asya’ya bilmem neyse Türk düşmanlarına karşı birlik beraberlik içerisinde olmuyorsanız. Ayrı ayrı baş çekiyorsanız. Biz Tayyip Erdoğan’ı yeneceğiz diyorsanız ucubesiniz” şeklinde hakaret etti.

Vatandaşın hakaretlerine sabırla dinleyen Özdağ, “Bize ucube mi diyorsunuz? Niye ucube diyorsunuz? Peki Tayyip Erdoğan kendi partisinden ayrılmadı mı? Erbakan hocadan ayrılmadı mı? Tamam Erdoğan rahmetli hoca bırakıp ayrıldıysa ki sende rahmetli hocayla birlikteydin değil mi? Sende ayrıldın değil mi? Rahmetli hocada size Siyonizm’in hizmetindesiniz dedi mi dedi. Allah için bak yukarda Allah var sen Siyonizm’in hizmetinde misin? Hiçbir şey söyleme artık. Tamam benim vatandaşa saygım var ama rahmetli hocayı siz sattınız” ifadelerini kullandı.