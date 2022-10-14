Araç kiralama hizmeti alınacak



Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre BOLU SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 12 AY SÜRE İLE 2 ADET ŞOFÖRLÜ BİNEK TİPİ ARAÇ KİRALAMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

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