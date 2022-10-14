Avrupa’da Türk takımlarının zafer gecesi

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde dördüncü hafta 13 Ekim Perşembe günü oynanan maçlarla tamamlandı. Avrupa kupalarında mücadele eden Fenerbahçe, Trabzspor, Başakşehir ve Sivaspor dördüncü hafta maçlarında rakiplerini yenmeyi başardı.

Oynadıkları maçları kazanarak 4’te 4 yapan temsilcilerimiz ülke puanına önemli katkıda bulunmuş oldular.

İLK KEZ DÖRT TÜRK TAKIMI AYNI GÜNÜ GALİBİYETLE KAPATTI

Avrupa kupalarındaki dördüncü hafta maçlarının ardından Türk takımları Avrupa kupalarında bir ilki yaşadı. Verilere göre Avrupa kupaları tarihinde ilk kez dört Türk takımı aynı günü galibiyetle kapatma başarısı gösterdi.

Temsilcilerimiz Avrupa haftasında rakip kaleleri toplamda 11 kez havalandırırken, kalelerinde 2 gol gördü. Trabzonspor ve Başakşehir kalelerini gole kapatmayı başarırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ise kalelerinde birer gol gördü.

YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin, 2022 - 2023Avrupa macerasına 20. sırada başladığı sezonda puan sıralamasındaki yükselişi devam ediyor. Türkiye, Avrupa kupalarında 4.haftaya 18. Sırada yer alarak başlamıştı. Temsilcilerimiz Avrupa haftasında 4 ‘te 4 yaparak 1.600 puanı ülkemizin hanesine yazdırmayı başardı.

Bu hafta kazanılan 1.600 puan ve gruptan çıkma bonuslarıyla birlikte toplam puanını 27.900’e yükselten Türkiye, 4 basamak birden yükselerek 14. Sırada yer aldı. Türkiye ise şu ana kadar toplanan 7.600 puanla Avrupa'da en fazla puan toplayan dördüncü ülke oldu.

TEMSİLCİLERİMİZİN BU HAFTA ALDIĞI SONUÇLAR

Temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Trabzonspor, UEFA Avrupa Liginde yoluna devam ederken, Başakşehir ve Sivaspor ise Avrupa Konferans Liginde mücadelesini sürdürüyor.

UEFA Avrupa Ligi B grubunda mücadele eden Fenerbahçe dördüncü haftada Güney Kıbrıs takımlarından AEK Larnaca’yı deplasmanda yenerek puanını 10’a çıkararak gruptan çıkmayı garantiledi.

UEFA Avrupa Liginde H Grubunda yoluna devam eden bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise Fransız ekiplerinden Monaco’yu sahasında 4 – 0 yenerek ligdeki puanını 6’ya çıkarmnayı başaradı ve ikinci sıraya yükseldi.

UEFA Konferans Ligi takımlarımızdan Başakşehir ise A Grubunda Rigas FS takımını sahasında 3 – 0 yenerek puanını 10’a yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi.

Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden ve UEFA Konferans Ligi G Grubundaki yoluna devam eden Sivasspor ise deplasmanda Ballkani’yi 2- 1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırarak toplam puanını 7 ye çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu.