Baca bakımınızı aksatmayın





Türkiye’de soğuk havaların gelmesiyle vatandaşlar ısıtma tesisatlarını kullanmaya başladı. Kimi evler doğalgazlı sisteme geçerken Bolu Belediyesi İtfaiyesi, evlerinde halen soba kullanan vatandaşlar da unutmadı. Baca bakımının ihmal edilmemesini vurgulayan İtfaiye Müdürü Hüseyin Kazlı, özellikle gece yatmadan önce sobaya kömür atılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Kazlı, özellikle rüzgârlı havalarda evin içine sızan gazların uykuda zehirleme vakalarına yol açtığını belirterek, “Eylül-Ekim ayları artık kışa hazırlık aylarıdır. Kış tam olarak başlamadan önce kömürlü soba kullananların yılda iki kez, doğalgaz kombi bacalarının ise teknik personellerce yılda bir kez bakımlarının yapılması gerekir. Yaşadığımız Bolu kentimiz ciddi rüzgâr esintisi barındırıyor. Bacalarımızdan evlerin içine sızan karbonmonoksit gazı çok ciddi zehirlemelere yol açabilir. Bu tür zehirlenmeler ise kısa sürede tıbbi müdahale gerektirir, yapılmazsa ölümle sonuçlanabilir” diye konuştu.

İtfaiye Müdürü Kazlı, vatandaşların baca temizliği için Bolu İtfaiyesi’ne başvurabileceklerini de sözlerine ekledi.