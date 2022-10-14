BAİBÜ’nün esamesi yok 

Türkiye’den en iyi üniversite Çankaya Üniversitesi olurken onu Koç ve Sabancı üniversiteleri takip etti. İlk bin üniversite arasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bulunmazken, üniversitemiz ilk 5000 üniversite arasına da girmedi. İlk 1000’de ise Türkiye’den 13 üniversite yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi 801-1000 arasında kendine yer bulabildi. Boğaziçi daha önce Türkiye'den ilk 500'e giren tek üniversiteydi.

Dünyanın en iyi üniversiteleri listesi 2023 yılı sıralaması açıklandı. Dünyanın en iyi üniversitesi İngiltere’den Oxford Üniversitesi oldu. Times Higher Education tarafından açıklanan listede ilk 500’de Türkiye’den sadece üç üniversite var.

Sıralamada Türkiye’den en iyi üniversiteler 401-500 arasında yer alan Çankaya Üniversitesi, Koç ve Sabancı üniversiteleri oldu. Listeye Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 501-600 arasından girdi. 601-800 arasında ise Türkiye’den üç üniversite var: Bahçeşehir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ). 801-1000 arasında Türkiye’den şu altı üniversite bulunuyor: Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi.

İşte Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde yer alan Türk Üniversiteleri;