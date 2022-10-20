Banka memur alımı ilanı yayımlandı





İş Bankası Memur alımı yapacak. Yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre banka 34 farklı şehirde olmak üzere Memur Alımı yapacak. Söz konusu ilan " Anadolu Memur Alımı " kapsamında gerçekleştirilecek olup başvuru süreci devam ediyor. Banka bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere şubelerde temel bankacılık hizmetlerini yerine getirmek üzere memur olarak görevlendirilecek ekip arkadaşları alınacaktır. Alımlar 34 farklı şehirde olmak üzere farklı şubelerde yapılacak. Bankanın ilimizde alacağı memurları Bolu ve Gerede şubelerinde istihdam edeceği öğrenildi.

Başvuru şartları nelerdir?

İş başvurusunda bulunmak için "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum olmamak. Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak. Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak. Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak. Daha önce bankanın yaptığı memur sınavlarına katılarak mülakat aşamasında elenmemiş olmak.Askerlik görevini tamamlamış, muaf ya da en erken 21.10.2023 tarihine kadar tecil ettirmiş olmak.21.10.2022 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. (21.10.1992 ve sonrasında doğmuş olanlar başvurabilecektir.)Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren fakültelerinin İlgili bölümlerinden mezun olmuş olmak. ”Şartlarının sağlanması gerekiyor.