Baro başkanlığı kınama yayınladı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir il binasına silahlı saldırıda bulunarak, Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer'in Şakran Cezaevi Kampüsü'nde yargılandığı duruşmada avukatlara yönelik müdahaleye tepkiler sürüyor. 79 kentin barosu da müdahaleyi kınamak amacıyla yazılı bir açıklama yayınladı. Deniz Poyraz'ın katilinin yargılandığı dava öncesinde İzmir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi başkanın talimatıyla avukatların duruşmaya girmemesi için salonun önünde kolluk tarafından barikat kurulduğunun belirtildiği açıklamada, “Duruşmaya girmek isteyen avukatlara, biber gazı ve tazyikli su ile müdahale edilmiş. İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel'inde aralarında bulunduğu birçok meslektaşımız kolluğun açık saldırısına maruz kalmıştır" denildi.

Açıklamada, 12 Ekim Çarşamba günü görülen duruşmada da mahkeme heyetinin yetki belgesi bulunan avukatların duruşmaya yönündeki hukuka aykırı ara karar nedeniyle avukatlar ile mahkeme heyeti arasında yaşanan hukuki tartışma esnasında güvenlik güçleri mahkeme salonunda biber gazı kullandığı anımsatılarak, o gün de birçok avukat ve izleyicinin gazdan etkilendiğine yer verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILSIN

Avukatlık mesleğinin savunma hakkı, adil yargılanma ve hak arama özgürlüğünün teminatı olduğu ifade edilen açıklamada, "Avukatların meslek örgütü olan barolar da insan haklarının özgürlüklerin ve hukuk devletinin güvencesidir. Bu sebeple, savunma makamının yani avukatların özgür ve etkili olmadığı bir toplumda hiç kimsenin özgürlüğü garanti altında değildir. Hiçbir kişi veya kurum savunma görevini yapan avukatı görevini yapmakta alıkoyamaz. Engelleyemez ve fiziki saldırıda bulunamaz. Bu nedenle meslektaşlarımıza yapılan saldırıyı kınıyor, saldırıyı gerçekleştirenler hakkında derhal adli ve idari soruşturma başlatılması gerektiğini kamuoyu ve ilgilerin bilgisine sunuyoruz" diye belirtildi.

İMZASI BULUNAN BAROLAR

Adana Barosu, Adıyaman Barosu, Afyon Barosu, Ağrı Barosu, Aksaray Barosu, Amasya Barosu, Ankara Barosu, Antalya Barosu, Ardahan Barosu, Artvin Barosu, Aydın Barosu, Balıkesir Barosu, Batman Barosu, Bayburt Barosu, Bilecekik Barosu, Bingöl Barosu, Bitlis Barosu, Bolu Barosu, Burdur Barosu, Bursa Barosu, Çanakkale Barosu, Çankırı Barosu, Çorum Barosu, Denizli Barosu, Diyarbakır barosu, Düzce Barosu, Edirne Barosu, Elazığ Barosu, Erzincan Barosu, Erzurum Barosu, Eskişehir Barosu, Antep Barosu, Giresun Barosu, Gümüşhane Barosu, Hakkari Barosu, Hatay Barosu, Iğdır Barosu, Isparta Barosu, İstanbul Barosu, İzmir Barosu, Maraş Barosu, Karabük Barosu, Kars Barosu, Kastamonu Barosu, Kayseri Barosu, Kırıkkale Barosu, Kırıklareli Barosu, Kırşehir Barosu, Kilis Barosu, Kocaeli Barosu, Konya Barosu, Kütahya Barosu, Malatya Barosu, Manisa Barosu, Mardin Barosu, Mersin Barosu, Muğla Barosu, Muş Barosu, Nevşehir Barosu, Niğde Barosu, Ordu Barosu, Osmaniye Barosu, Rize Barosu, Sakarya Barosu, Samsun Barosu, Siirt Barosu, Sinop Barosu, Sivas Barosu, Urfa Barosu, Şırnak Barosu, Tekirdağ Barosu, Tokat Barosu, Trabzon Barosu, Dersim Barosu, Uşak Barosu, Yalova Barosu, Yozgat Barosu, Van Barosu, Zonguldak Barosu.