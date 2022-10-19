Baroda devir teslim yapıldı

Bugün Bolu Adliyesinde bulunan baro hizmet biriminde gerçekleşen devir teslim törenine eski ve yeni baro başkanları, kurullara seçilen baro mensubu avukatlar ve baro üyesi hukukçular katıldı. Neşeli bir ortamda geçen devir teslim töreninde espriler havada uçuştu. 1950 Yılında kurulan ve 72 yıldır aralıksız faaliyette olan Bolu Barosunda bir ilk yaşanmış ve 262 üyenin avukatlık yaptığı Bolu’da 82 üyenin oyunu alan tek kadın aday Perihan Bengü Akşemseddinoğlu Yılmaz, Bolu Barosunun yeni başkanı seçilmişti.

Devir teslim töreninin ardından Bolu Gündem Muhabirine açıklamalar yapan Başkan Bengü A. Yılmaz, “Bana oy veren vermeyen tüm baromuz üyelerine teşekkür ediyorum. Bizden önceki tüm baro başkanlarımızın yaptığı gibi yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte çok çalışarak Bolu Barosunda çıtayı yükseltmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Önceki dönem başkanımız Sayın Erhendekçi ve yönetim kurullarında görevli arkadaşlarımıza da ayrıyeten teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Baro odasında yapılan devir teslim törenine katılım yüksek oldu. Baro avukatlarının yoğun ilgi gösterdiği tören sonrası hatıra fotoğrafları çekildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2022, 17:01