Başkanlardan Boluspor’a tam destek

TFF 1. Ligin 9. Haftasında Boluspor sahasında konuk ettiği Denizlispor’u 3 – 0 yendiği maçı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Boluspor Kulübü Başkanı Savaş birlikte izlediler. İki başkan protokol tribündeki yerlerini alarak maçı dikkat şekilde takip etti.

Özcan ve Abak ,karşılaşmada atılan gollerin yanı sıra önceki haftalara oranla oynanan oyundan memnun oldukları görüldü. Hemen hemen tüm iç ve dış saha maçlarında kımızı beyazlı takımı yalnız bırakmayan Başkan Tanju Özcan, kazanılan 3 puanın ardından Boluspor Başkanı Savaş Abak'ı elde edilen galibiyetten dolayı tebrik etti. Alınan güzel sonuçlarla birlikte Boluspor taraftarın Başkan Abak ve Yönetim Kurulu Üyelerine destekleri her maç artarak devam ediyor. Sezon başından bu yana iç saha ve deplasman maçlarında Boluspor’u yalnız bırakmayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da zorlu sezonun başarıyla üstesinden gelen Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak ve Yönetim Kurulu Üyelerinin en büyük destekçisi oldu. Geçtiğimiz hafta Keçörengücü deplasmanında olduğu gibi Denizlispor maçını da birikte izleyen Başkanlar Özcan ve Abak’ın; Boluspor’un yakaladığı başarı ivmesi sonrası haklı gururu ve mutlulukları samimi olarak objektflere yansıdı.