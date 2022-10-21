Başvurular 20 Ekim’de



Haber: Okay Özcan

Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi, Bilirkişi listesinin oluşturulması hakkında şunları söyledi; “Bilindiği üzere, Tüketici Hakem Heyetlerinde görülen tüketici uyuşmazlıklarının çözümü, uzmanlığı veya özel bilgiyi ya da teknik bilgiyi gerektirmesi halinde, Tüketici Hakem Heyeti Başkanları tarafından Bilirkişi görevlendirmesi yapılabilmektedir. Tüketici Hakem Heyetleri arasında bilirkişilik müessesesine ilişkin uygulama birliğinin sağlanması ve uygulamada tespit edilen sorunların giderilmesi amaçlarıyla Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği” hükümleri gereğince Ticaret İl Müdürlüğümüzce BOLU ilinde ikamet eden veya mesleki faaliyetini icra eden ve başka bir Ticaret İl Müdürlüğünün sicil listesinde kayıtlı olmayan kişilerden, Bolu İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığında Bilirkişilik görevi yapmak üzere "Bilirkişi Listesi” oluşturulacaktır” dedi.

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAK

Müdür Terzi, açıklamasını şu sözleriyle tamamladı; Söz konusu Liste için başvurular, bolu.ticarct.gov.tr internet adresinde yayımlanan bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneği ile Bolu Ticaret İl Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 20 Ekim 2022 Perşembe günü başlayıp 16 Aralık 2022 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra Ticaret İl Müdürlüğüne ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuru sahibinin bilirkişilik için gerekli nitelikleri taşımadığının anlaşılması ve istenen belgelerin verilen sürede tamamlanmamış olması halinde talep reddedilir. Bilirkişiliğe kabul şartlarını sağlayanlar sicile ve listeye kaydedilir.

SİCİL LİSTESİNDE BULANANLAR TEKRAR BAŞVURU YAPMAYACAK

Yemin beyanı alınan bilirkişilerden oluşan liste, 31 Aralık 2022 tarihine kadar Bolu Ticaret İl Müdürlüğünün internet sayfasında, başvuru sahiplerinin ad ve soyadlarına yer verilerek tablo halinde yayımlanması suretiyle duyurulur. Hali hazırda, Bolu Tüketici İl Hakem Heyeti Bilirkişi Sicil Listesinde kaydı bulunan bilirkişilerin tekrar başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Başvuru Şartları, Başvuru Formu, İstenilen Belgeler ve Ayrıntılı Bilgiye Bolu Ticaret İl Müdürlüğünün www.bolu.ticarei.gov.tr internet adresinde yayımlanan Bilirkişilik Başvuru İlanında yer verilmiştir. Bu duyuru tebliğ yerine geçmektedir.