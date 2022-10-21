Bedensel engelliye THY zulmü!..

25 yaşındaki Azerbaycan Türkü Metanet Guliyeva, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bölümünde birinci sınıf öğrencisi. 2-3 yaşlarında yanlış tedavi gibi sorunlarla yürüme engeli başlayan Guliyeva, 13 yaşında tekerlekli sandalye mahkûm oldu. BAİBÜ’de öğrenci olan Metanet Guliyeva’nın, kendinden 8 yaş küçük kız kardeşi de aynı üniversitede eğitim görüyor. İki kardeş, tatil için gittikleri Azerbaycan’dan okulların açılmasına yakın Bolu’ya dönmek üzere Türk Hava Yolları’ndan çift kişilik bilet aldı. Azerbaycan’ın Gence kentinden, İstanbul aktarmalı Ankara ya uçak bileti alan iki kız kardeşten bedensel engelli olan Metanet Guliyeva’nın tekerlekli sandalyesinin aküsü güvenlik nedeniyle uçağa alınmadı.

THY yetkilerince Gence havaalanında tekerlekli sandalyesinin bataryalarının uçağa kabul edilmediğini iddia eden Guliyeva, “Ben tatilde Azerbaycan’a döndüm. Eylül ayının 20’sinde Türk Hava Yolları’ndan Business Class’ta bir uçak bileti aldık. Toplam bin 3 dolar. Gence havaalanından İstanbul’a, İstanbul’dan Ankara’ya, Ankara’dan otobüsle Bolu’ya geldim. Gence havaalanında gerekli tüm güvenlik kontrollerinden geçtim. Zaten benim yüzde bir, yüzde iki oranında bile yürümem olmadığı için gittiğim her yerde tekerlekli sandalye kullanıyorum” dedi.

İLK DEFA BÖYLE BİR OLAYLA KARŞILAŞIYORUM

Daha önce de farklı ülkelere defalarca sporcu olarak gittiğini ve uçaklarda güvenlik konusunda bir sıkıntı yaşamadığını belirten Guliyeva, önceki uçuşlarında problem olmadan geçirdiği bataryalarının tehlikesiz olduğunu hosteslere bildirse de uçağa almayı kabul etmediklerini iddia etti. Akülü sandalyesinin bataryalarını uçağa almayan hosteslere, en azından uçaktan indikten sonra kullanabileceği başka bir sandalye ayarlamalarını isteyen Metanet Guliyeva’nın bu isteği de geri çevrildi. Yanlarında çok fazla çanta olduğunu ve yardım edecek kimsenin olmadığını dile getiren Guliyeva, kız kardeşinin kendisini kucağına alarak havaalanı sandalyesine taşıdığını ve tüm bunların manevi bir sonucu olduğunu ifade etti.

AYAKLARIMI KOPARDILAR

Bu olay dolayısıyla uçağın kalkış için bir saatten fazla beklediğini belirten Metanet Guliyeva, uçakta başka bir çalışanın gelip sert bir şekilde kendisine bataryayı uçağa almayacağını söyleyerek uçaktan inip inmeyeceğini sorması üzerine planladığı bir sonraki uçuşunu ve okul kaydını yaptırması gerektiğini düşünerek uçmayı kabul etti. Dolayısıyla tekerlekli sandalyesinin bataryaları Gence Havaalanındaki Türk Hava Yolları ofisinde kalan Guliyeva, Türkiye’ye döndüğü günden itibaren kullandığı emanet sandalye ile yaşamını sürdürerek sorunun çözülmesini bekliyor. Guliyeva, ayrıca; “Akülü tekerlekli sandalyem benim ayaklarım. Akü olmadan tekerlekli sandalyenin hiçbir anlamı yok. Şu anda ayaklarım Gence’de bedenim ise Bolu’da. Bir insanın canını elinden alınmaz. Günlerdir emanet tekerli sandalye ile zor şartlarda hayatımı idame etmeye çalışıyorum. Ben ayaklarım olan akümü istiyorum. THY hakkında tüm yasal haklarımı kullanacağım. Engelli bir insan bu şekilde hayattan kopartılmaya çalışılamaz açıklamasında bulunarak gözyaşları döktü.