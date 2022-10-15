Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilecik İli, Osmaneli İlçesi, Camicedit Mahallesi, Musluk Mevkii, 421 Ada, 2 Parsel, 369 m² yüzölçümlü, arsa vasfında taşınmaz. Taşınmaz Osmaneli Belediyesi imar planı içinde ve mücavir alan içindedir. Ayrık nizam 4 kat imarlıdır. Taşınmaz boş arsa durumundadır. Çarşı merkeze yaklaşık 1 km uzaklıktadır. Parsel üzerinde yapı bulunmamaktadır.
Bilecik Osmaneli'nde 369 m² arsa mahkemeden satılıktır(çoklu satış)
T.C. OSMANELİ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2022/4 SATIŞ
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
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