Biri ödül aldı diğerine ne verelim bilemedik

Mudurnu İlçemizde bulunan tarihi yapıların son durumlarını gözler önüne seren birçok haberi geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştık. Mudurnu’da açık hava müzesinde otlayan koyunlar ve çöplük görüntüsündeki ören yerlerinin fotoğraf kareleri hala hafızalarda tazeliğini koruyor. Yapılan haberlere açıklama dahi yapamayan Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker sessizliğini istikrarla korurken, olan Mudurnu’ya oluyor. Bolu’nun diğer bir MHP’li Belediye Başkanı Ahmet Çankaya ise ilçesi Göynük’te bulunan tarihi eserler için yaptırdığı restorasyon projesi ile ödüle layık bulunuyor.

GÖYNÜK HAMAMI

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’na katılan Göynük Belediyesi Başkanlığı yarışmadan ödül ile döndü. Tarihi Kentler Birliği tarafından “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması” düzenlendi. Düzenlenen yarışmaya Tarihi Kentler Birliği üyesi olan Göynük Belediyesi projelerini yeni çizdirip onaylanan “Gazi Süleyman Paşa Hamamı” ile yarışmaya katılarak Bolu'yu temsil etti. Yarışmaya katılan Göynük Belediyesi en iyi proje ödülü kategorisinde 3. olarak ödül almaya hak kazandı.

MUDURNU HAMAMI

Mudurnu Belediyesi’nin başıboş ve ilgisiz bıraktığı Şehriman Tepesi’ne ait vahim durumu gözler önüne sermiştik. UNESCO Dünya Mirası geçici listesine giren Ahi Kenti Mudurnu’ya gelen ve Antik Çağ Açık Hava Sergisi’ni ziyaret etmek isteyen misafirler önce zincirlenmiş bir kapı, ardından açık hava müzesinde otlayan koyunların karşıladığını yazmıştık. 2006 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu gerçekleştirilen Yıldırım Bayezid Hamamı, asırlardır misafirlere kapısını açıyordu. Görünen o ki Mudurnu Belediyesi, geçmişten günümüze Mudurnu’nun simgelerinden biri olan tarihi hamamı da unuttu. Erkekler kısmı giriş kapısı üzerinde bulunan kitabe ve vakfiye özeti, bakımsızlıktan görünmez halde. Mudurnu’ya gelip, hamam deneyimi yaşamak isteyen ziyaretçiler, kapalı kapılar ardında kalan hamama uzaktan bakınmakla yetiniyor. Yalnızca gece aydınlatmalarının yapıldığı hamam gece güzel bir görüntü oluştursa da işlevi olmayan bu hamamın ne zaman hizmete gireceği merakla bekleniyor.