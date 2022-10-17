Bolu Barosunda bir devir kapandı

Daha önce Av. Necla Baltacıoğlu’nun 6 aylık geçici sürede vekaleten başkanlık yaptığı Bolu Barosunda Yılmaz seçimle gelen ilk kadın başkan oldu. Hafta sonu Bolu Barosu olağan genel kurulu yapıldı. İlk gün baro çalışma raporları ibra oylamaları yapılırken, dün öğleden sonra ilimiz barosunu 2 yıllığına yönetecek yeni yönetim kurulu seçildi. Yönetim kurulu seçimlerinde ilk oylama yönetim kurulu başkanlığı için yapıldı. Seçime katılan tek kadın avukat Bengü A. Yılmaz, iki dönemdir yönetim kurulu başkanlığı yapan Sabri Erhendekçi, ilimizin tanınmış avukatlarından Sinan Barut ve Baronun kıdemli avukatı Ekrem Asma’nın yarıştığı seçimde ipi Bengü A. Yılmaz göğüsledi. 262 Avukatın üye olduğu baro seçimlerine 240 avukat katılarak oy kullandı. Seçimde oy kullanan avukatlardan 26’sı Ekrem Asma’ya, 66’sı Sinan Barut’a, 66’sı Eski Başkan Sabri Erhendekçi’ye ve 82’si Bengü A. Yılmaz’a oy verdi. 240 avukatın oy kullandığı seçimde avukatlardan % 35’inin oyunu alan yeni başkan Yılmaz iki yıllığına Bolu Barosunun yeni başkanı seçildi.

Seçimin ardından Bolu Gündem Muhabirine ilk açıklamasını yapan çiçeği burnunda Başkan Bengü A. Yılmaz, “Bana oy veren vermeyen tüm baromuz üyelerine teşekkür ediyorum. Bizden önceki tüm baro başkanlarımızın yaptığı gibi yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte çok çalışarak Bolu Barosunda çıtayı yükseltmek için ne gerekiyorsa yapacağız” şeklinde konuştu.

Baro evinde yapılan seçime katılım yüksek oldu. Baro avukatlarının yoğun ilgi gösterdiği seçime aynı zamanda Bolu Barosuna kayıtlı olan Milletvekili Arzu Aydın ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’da oy kullandı. 240 avukatın oy kullandığı seçimde büyük bir çekişme yaşandı.

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