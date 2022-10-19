Bolu'da 125 m2 arsa mahkemeden satılıktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : Bolu/Merkez, GÖLYÜZÜ Mahallesi, 251 Ada, 24 Parsel,

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz kentin merkezinde, iş alanlarının batısında konut+ticaret bölgesi içerisinde yer almaktadır, merkezi iş alanlarına ve Arasta çarşısına 3-4 dk. yürüme mesafesindedir. Çevresinde bitişik nizam konut ve ticari amaçlı yapılaşmalar bir arada bulunmaktadır, güneyinde Bolu Anadolu Lisesi, kuzeyinde Sağlık Meslek Lisesi, batısında Büyükcami mevcut olduğu tespit edilmiştir

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