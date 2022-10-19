Bolu'da 125 m2 arsa mahkemeden satılıktır

T.C. BOLU 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2022/12 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Bolu'da 125 m2 arsa mahkemeden satılıktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre  Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Bolu/Merkez, GÖLYÜZÜ Mahallesi, 251 Ada, 24 Parsel,
Özellikleri Satışa konu taşınmaz kentin merkezinde, iş alanlarının batısında konut+ticaret bölgesi içerisinde yer almaktadır, merkezi iş alanlarına ve Arasta çarşısına 3-4 dk. yürüme mesafesindedir. Çevresinde bitişik nizam konut ve ticari amaçlı yapılaşmalar bir arada bulunmaktadır, güneyinde Bolu Anadolu Lisesi, kuzeyinde Sağlık Meslek Lisesi, batısında Büyükcami mevcut olduğu tespit edilmiştir

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