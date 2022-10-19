Bolu'da 4.586 m2 tarla icradan satılıktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bolu İli, Merkez İlçesi, Yeşilköy Köy, Bakırlı Boğazı Mevkii, 115 Ada, 2 Parsel, taşınmaz tapu kütüğünde 4.586,17 m2 yüzölçümü ve tarla vasfı ile kayıtlıdır. T.C.Yargıtay İçtihad Birleştirme Genel Kurulunun 1996/3 Esas 1998/1 Karar Sayılı ilamı gereğince taşınmazın köy yerleşik alana olan konumu, yola cephesi, yapılaşmaya uygunluk durumu, bölgede arsa arz talep durumları vb. unsurlar göz önüne alındığında Arsa olarak değerlendirilmesi kanaatine varılmıştır.

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