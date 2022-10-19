Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bolu İli, Merkez İlçesi, Yeşilköy Köy, Bakırlı Boğazı Mevkii, 115 Ada, 2 Parsel, taşınmaz tapu kütüğünde 4.586,17 m2 yüzölçümü ve tarla vasfı ile kayıtlıdır. T.C.Yargıtay İçtihad Birleştirme Genel Kurulunun 1996/3 Esas 1998/1 Karar Sayılı ilamı gereğince taşınmazın köy yerleşik alana olan konumu, yola cephesi, yapılaşmaya uygunluk durumu, bölgede arsa arz talep durumları vb. unsurlar göz önüne alındığında Arsa olarak değerlendirilmesi kanaatine varılmıştır.
Bolu'da 4.586 m2 tarla icradan satılıktır
T.C. BOLU İCRA DAİRESİ 2022/244 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
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