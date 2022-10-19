Bolu Dörtdivan'da üzerinde ev olan arsa mahkeme kararı ile satılacak



Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Bolu İli Dörtdivan İlçesi Ömerpaşalar Köyü Ören Mevkiinde bulunan 369 parsel sayılı 3.600,00 m2 yüzölçümlü ana taşınmaz Köy yerleşim alanında bulunmakta, köyün altyapı yol su ve elektrik gibi hizmetlerinden yararlanan, parsel üzerinde tek katlı, taş ve beton temel üzerine tuğladan yığma olarak yapılan sıvalı, çatı örtüsü kiremit, pencere doğramaları kısmen ahşap, kısmen pvc doğrama yaklaşık 20-30 yıllık, taban alanı takriben 90,90 m2 olan, kadarstro bilirkişisi evin 40,00 m2'lik kısmının 369 parsel içinde kaldığını tespit edilen tek katlı ev açık artırma usulü ile satılacaktır. Kendisine tebligat yapılamayan Hissedarlardan Fevzi DOĞANYİĞİT'e iş bu satış ilanı İİK 127. ve TK 48. Madde gereğince tebligat yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2022, 10:09