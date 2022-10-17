Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bolu İl, Merkez İlçe, 121 Ada, 81 Parsel, ELMALIK Mahalle/Köy, Ömertepe Mevkii Mevkii, Bolu ili Merkez ilçesi Elmalık köyü Ömertepe mevkii 121 Ada, 81 Parsel üzerinde bulunan taşınmaz tapu kütüğünde 996,47 m2 yüzölçümü ve tarla vasfı ile kayıtlıdır.
Bolu Elmalık köyünde 996 m² tarla icradan satılacak
T.C. BOLU İCRA DAİRESİ 2019/3748 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
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