Bolu Elmalık köyünde 996 m² tarla icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bolu İl, Merkez İlçe, 121 Ada, 81 Parsel, ELMALIK Mahalle/Köy, Ömertepe Mevkii Mevkii, Bolu ili Merkez ilçesi Elmalık köyü Ömertepe mevkii 121 Ada, 81 Parsel üzerinde bulunan taşınmaz tapu kütüğünde 996,47 m2 yüzölçümü ve tarla vasfı ile kayıtlıdır.

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