Bolu Emniyeti eğitimleri sürdürüyor

Haber: Süleyman Kurt

Siber Suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde; Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Koordinesinde gerçekleştirilen, Bolu İlinde göreve yeni başlayan doktorlara yönelik düzenlenen 4. Acil Oryantasyon Eğitim Çalıştayı gerçekleştirildi.

İkinci oturumda ise Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören örencilere yönelik; Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık, Teknoloji Bağımlılığı, İnternet Ortamında Bilgi Kirliliği ve Dezenformasyon konularında toplam 157 kişiye yönelik yüz yüze bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.