Bolu Mudurnu'da devremülk icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Bolu ili, Mudurnu ilçesi, Karacasumandıra köyü, 1 cilt, 63 sayfa, 147 ada, 23 parsel, 53.595,00 m2 ana taşınmaz yüzölçümlü, A-7 blok, zemin kat, 3 nolu bağımsız bölümde bulunan 2/1042 arsa pay/paydalı, Mesken nitelikli taşınmazın 1/26 hissesi satışa konu olacaktır.
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