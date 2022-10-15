Bolu Ömerler köyünde 2935 m² tarla mahkeme kararı ile satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : Bolu/Merkez, ÖMERLER Köyü, 124 Ada, 12 Parsel,

Özellikleri: Taşınmaz tapuda tarla niteliğinde olup Bolu Abant yoluna ve aynı zamanda Petrokent Kulübüne yakın konumda olduğu, Belediye mücavir alan sınırları içerisinde, imar planı dışında kaldığı, çevresinde yapılaşmanın olmadığı, turizm alanında kaldığı, Belediye hizmetlerinden yararlandığı, bu nedenle taşınmazın Arsa vasfı taşıdığı belirtilmiştir.

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