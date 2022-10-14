Bolu’nun çöpü bile değerlendirildi

Vahşi depolamanın önüne geçilmesini sağlamasının yanında atıklardan enerji elde ederek ülke ekonomisine katkı sağlayan Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisinin 9 aylık çalışma sonuçları ortaya çıktı. Söz konusu atıkların ekonomik değer olarak geri dönüşümleri de rakamsal olarak değerlendirildi. Çöpün, enerjiden gübreye, yakıttan dolgu malzemesine kadar farklı şekillerde ekonomik değer olarak dönüştürülebileceğinin en güzel örneği olan tesise ocak ayından itibaren giren atıklarından 6 Milyon metreküpün üzerinde biyogaz üretimi sağlandı. Elektrik enerjisi üreten ve 5 Bin hanenin 9 aylık elektrik ihtiyacına denk gelen bu üretim ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40’lık bir artış sağlanan tesis geri dönüşümde zirve yaptı.

Tesis hava kirliliği ile mücadelede de çok önemli bir yer teşkil ediyor. Çöplerin bertaraf edilmesi neticesinde milyonlarca litre karbondioksitin atmosfere salınımının da önüne geçildiğini belirtildi.