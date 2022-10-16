Boluspor U 17, uzatmalarda galibiyeti kaçırdı

TFF Gelişim Ligleri U 17 Elit B Ligi 2. Grubun ilk hafta maçında Boluspor, sahasında Pendikspor’u konuk etti. 15 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’da Karaçayır Spor Tesisleri 3 Nolu Çim sahada oynanan mücadele, Pendikspor’un uzatma dakikalarında bulduğu golle 2 – 2 berabere sona erdi.
Boluspor U 17: Ada Çınar Asıl, Kemal Akbal, Erdem Şahin, Eren Çakırdağ, Bahoz Taş, Kerem Yıldırım, Harun Yerlikaya, Batuhan Baldanoğlu, Sinan Baki, Emirhan Tepe, İsmail Kalburcu
Pendikspor U 17: Mehmet Akif Eren, Erden Kayra Aydın, Arda Demirezen, Yasin Cengiz, Kerem Furkan Özcan, Ahmet Fethi Öztürk, Yusuf Erata, Eren Cigaoğlu, Ahmet Mert Koşar, Erdem Çalık, Emircan Çiçek
Hakemler: Ömer Faruk Kılıç(Hakem), Koray Doğansoy(1. Yardımcı Hakem), Batuhan Topçu(2. Yardımcı Hakem), Tolga Kama(Dördüncü Hakem)
Goller: 28. Dk Yusuf Erata (Pendikspor), 35. Dk (penaltı) Harun Yerlikaya (Boluspor), 45+2. Dk Eren Şahin (k.k.), 90. Dk Arslan Asrın Şahin ( Pendikspor)