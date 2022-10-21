Haber: Okay Özcan
Türker Ateş’in yeniden başkan seçildiği BTSO’nun yeni yönetimi BTSO Meclis Başkanı Aydoğan Tekin ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nu Ankara TOBB Genel Başkanlığı’nda ziyaret etti.
BTSO Meclis üyelerimiz, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş ve Meclis Başkanı Aydoğan Tekin, TOBB Rıfat Hisarcıklıoğlu tarafından karşılandı. Ateş ve Tekin, Hisarcıklıoğlu’na seçimler hakkında bilgiler verirken, yeni yönetim tek tek tanıtıldı ve Bolu’ya yapılacak olan projeler hakkında bilgiler verildi.
BTSO’dan TOBB’a ziyaret
Geçtiğimiz hafta yeni yönetimini seçen Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) yönetimi TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret ederek, yeni yönetimin oluşumu hakkında bilgiler verdi.
Haber: Okay Özcan
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