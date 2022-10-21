BTSO’dan TOBB’a ziyaret

Haber: Okay Özcan

Türker Ateş’in yeniden başkan seçildiği BTSO’nun yeni yönetimi BTSO Meclis Başkanı Aydoğan Tekin ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nu Ankara TOBB Genel Başkanlığı’nda ziyaret etti.

BTSO Meclis üyelerimiz, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş ve Meclis Başkanı Aydoğan Tekin, TOBB Rıfat Hisarcıklıoğlu tarafından karşılandı. Ateş ve Tekin, Hisarcıklıoğlu’na seçimler hakkında bilgiler verirken, yeni yönetim tek tek tanıtıldı ve Bolu’ya yapılacak olan projeler hakkında bilgiler verildi.