Bu depremler hayra alamet değil

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan son bilgilere göre ilimiz genelinde 18 – 22 Ekim tarihleri arasında 6 adet deprem yaşandı. Kayıtlara geçen depremlerin aletsel büyüklüğü 1.0 ila 1.7 Richter arasında gerçekleşirken, bu kadar sık deprem yaşanması tedirginlik yarattı. İnsanları endişelendiren bu deprem sonrasında 22 Ekim 2022 son depremler listesi arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

İşte depremlerin listesi;

2022.10.22 14:33:28 40.8437 31.6768 0.0 -.- 1.6 -.- YESILCELE-(BOLU)

2022.10.22 14:31:51 40.8607 31.6765 0.0 -.- 1.0 -.- YESILCELE-(BOLU)

2022.10.22 14:30:38 40.8030 31.6885 0.0 -.- 1.5 -.- YAKABAYAT-(BOLU)

2022.10.21 12:57:53 40.7087 32.2927 8.0 -.- 1.6 -.- GEREDE (BOLU)

2022.10.19 15:26:06 40.4217 31.1565 5.0 -.- 1.7 -.- MUDURNU (BOLU)

2022.10.18 23:01:30 40.7843 31.5632 9.8 -.- 1.2 -.- PIRAHMETLER-(BOLU)