Bu depremler hayra alamet değil

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre son 5 günde ilimizde 6 deprem meydana geldi.

Bu depremler hayra alamet değil

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan son bilgilere göre ilimiz genelinde 18 – 22 Ekim tarihleri arasında 6 adet deprem yaşandı. Kayıtlara geçen depremlerin aletsel büyüklüğü 1.0 ila 1.7 Richter arasında gerçekleşirken, bu kadar sık deprem yaşanması tedirginlik yarattı. İnsanları endişelendiren bu deprem sonrasında 22 Ekim 2022 son depremler listesi arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

İşte depremlerin listesi;

2022.10.22 14:33:28  40.8437   31.6768        0.0      -.-  1.6  -.-   YESILCELE-(BOLU)

2022.10.22 14:31:51  40.8607   31.6765        0.0      -.-  1.0  -.-   YESILCELE-(BOLU)

2022.10.22 14:30:38  40.8030   31.6885        0.0      -.-  1.5  -.-   YAKABAYAT-(BOLU)  

2022.10.21 12:57:53  40.7087   32.2927        8.0      -.-  1.6  -.-   GEREDE (BOLU)  

2022.10.19 15:26:06  40.4217   31.1565        5.0      -.-  1.7  -.-   MUDURNU (BOLU)

2022.10.18 23:01:30  40.7843   31.5632        9.8      -.-  1.2  -.-   PIRAHMETLER-(BOLU) 

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