Bu haberden adalet bakanının bilgisi var mı?

Gerede ilçemizde 200 bin metrekarelik alanda yapımı tamamlanan binin üzerinde mahkûm kapasiteli cezaevi 2020 yılından beri adeta kaderine terk edildi. İki yıldır tamamlandığı halde açılmayan cezaevinin durumu içler acısı. Gerede ilçesinde 2017 yılında yapımına başlanan L tipi açık cezaevi projesinde 2020 Aralık ayında tamamlandı. 200 dönüm arazi üzerine kurulan cezaevi açıldığında bin 500 mahkûm kapasiteli olacak. Milyonlarca liraya mal olan ve iki yıldır hizmete hazır olduğu halde mahkûm alınmaya başlamayan cezaevinde 750 personel çalışacak. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Gerede Cezaevini açmak için neyi bekliyor anlamak mümkün değil.

MAHKUM HARİÇ HERŞEY VAR!

İnşaatı tamamlanalı nerdeyse iki yıl olan Gerede Cezaevi kampüsünde iki farklı infaz kurumu bulunuyor. Gerede L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Gerede Açık Ceza İnfaz Kurumunun bulundu kampüse personel ataması yapan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kurumlara müdür, idari işler elemanı, İnfaz kuruma memuru ve jandarma personeli ataması gerçekleştirdi. 200 kadar personel ataması yapılan kuruma sadece mahkûm alımı yapılmadı. Yıllardır personeline maaş ödenen kurum hayalet cezaevi olarak duruyor.

BOZDAĞ’IN HABERİ VAR MI?

Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül döneminde ihalesi yapılan ve 2021 yılı Ocak ayından tamamlanarak hizmet vereceği günü beklemeye başlayan cezaevinin açılışı Covid-19 pandemisi nedeniyle daha önce iki kez ertelenmişti. Bu yılın başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteğiyle bakanlıktan ayrılan Gül’ün yerine 29 Ocak 2022’de Bekir Bozdağ yeniden Adalet Bakanlığı görevine getirildi. Bozdağ 9 aydır adalet bakanlığı görevinde bulunuyor. Geredeli vatandaşlar, “Pandemi koşulları ortadan kalktığı halde neden cezaevi halen açılmıyor. Acaba bu durumdan yeni bakanın haberi var mı?” yorumunu yapıyorlar.

BAŞKAN BİLGİ VERDİ;

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, 200 bin metrekarelik bir alanı daha önce tahsis ettiklerini belirterek, "Biz konuya ilçe ekonomisine büyük bir kazanım olarak bakıyoruz. Bin 500 mahkûm kapasiteli, yaklaşık 700-750 çalışanı olan bir yatırım. Mahkûmları ziyarete gelecek yakınlarının, akrabalarının ilçeye giriş çıkışlarını düşünün. Ayda 5 bin -10 bin insan gelecek, gidecek. Konaklama, yeme-içme, gıda kısacası özellikle hizmet sektörü çok büyük bir atılım yapacak. Çalışacak personel sayısı itibari ile İlçe nüfusu artacak İller Bankasından gelecek pay yükselecek. Bütün bunları bir araya topladığımızda avantajları; olabilecek dezavantajlardan daha fazla. Bu iş bu projelerle kalmayacak. Gelecekte de yerleşke formatında yatırımlar devam edecek” dedi.