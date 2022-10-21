Çaydurt’ta yaşlı kadına 2 köpek saldırdı

Haber: Süleyman Kurt

Olay geçtiğimiz gün saat 17.00’de Bolu’nun Çaydurt köyünde meydana geldi. 70 yaşındaki Mükerrem Ağırca, evinin önünde beslediği köpeğine yemek verirken 2 başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Saldırıda hayatını kaybetmekten son anda kurtulan yaşlı kadın, kendi köpeği tarafından korunsa da iki kolundan yaralandı. Yaşlı kadının çığlıklarını duyan Çaydurt esnaflarından Ferhat Yılmaz (60), yaralanma tehlikesini göze alarak komşusu Mükerrem Ağırca’yı ölümden kurtardı. Başıboş 2 köpeği uzaklaştırmayı başaran esnaf Yılmaz, iki kolundan ağır yaralanan komşusunu kendi arabasıyla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürdü. Komşusu hastanede tedavi görürken yaşadıklarını muhabirimize anlatan Ferhat Yılmaz, “Mahallede başıboş köpekler çok. Hayvan sevilir ama bugün senin çocuğunu, eşini, kızını saldırdığı zaman ben buna nasıl müdahale edeyim? Ya vuracaksın ya öldüreceksin. Öldürmek de olmaz. Mecbur sopa ile taş ile kovalıyoruz” dedi.

Köpeklerin saldırısına maruz kalan yaşlı kadın yaşananların ardından, “Kendi köpeğim olmasa beni parçalayacaklardı, canımı zor kurtardım” dedi. Mükerrem Ağırca, tedavisinin ardından taburcu edildi.