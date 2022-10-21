CHP’den ilk resmi açıklama Atalay’dan

Haber: Erdal Tanrıverdi
Yıllardır Bolu Barosu’nda avukatlık yapan ve ilimizin tanınmış simalarından olan Av. Ferit Atalay, Bolu Merkez İlçe Başkanlığı'nda geniş katımla düzenlediği basın açıklamasında CHP Milletvekili aday adaylığını açıkladı.
1952 Konya doğumlu olduğunu belirten Atalay;
“Eğitim Enstitüsü mezunu olarak 1975 yılında Bolu'ya atandım. 1976 yılında Hukuk Fakültesine girerek 1981 de mezun oldum. Daha sonra Bolu Eğitim Fakültesinde ve Üniversitede (SİYO) öğretim görevlisi olarak çalıştım. Atandığım 1975 yılından beri iş ve aş edindiğim, çocuklarımın ve eşimin doğup büyüdüğü bu kentte sivil toplum ve meslek kuruluşlarında ve değişik organizasyonlarda özetle Bolu'da yaşamın her alanında aktif bir yurttaş, vatandaş olarak birçok toplumsal rol üstlendim. Bu bağlamda Bolu Barosunun her biriminde görev alarak en son 6 yıl süre ile Barosu Başkanlığını yürüttüm. Halen Türkiye Barolar Birliği Eğitim Yürütme Kurulu üyesi ve Bolu delegesiyim. Yine İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyeti Üyelik görevini sürdürmekteyim. 30 yılı aşkın bir süredir CHP üyesiyim. CHP de Bolu Merkez ilçe Başkanlığı ve parti delegeliği dahil muhtelif görevlerde bulundum” dedi.
NEDEN ADAY ADAYI OLDUĞUNU ŞÖYLE AÇIKLADI
Neden Millet Vekili aday adayı olduğuna değinen Ferit Atalay;
“CHP yarım asrı aşkın bir süredir örselenen, tahrip edilen ve sonuçta siyasal İslamcı bir anlayışa teslim edilen ülkeyi Cumhuriyet ve Demokrasi ile yeniden bir kez daha kuracaktır. Hukukun üstünlüğüne dayalı, Yargısı bağımsız, emeğin en yüce değer olduğu, üreteni değerli kılan çağdaş değerlere bağlı, laikliği içselleştirmiş, bilimin yol göstericiliğine inanan, çağdaş eğitimin biçimlendirdiği genç kuşağın yetiştirilmesi ve yönetime katılmasına hepimiz destek vermek zorundayız."
"Bunun için adayım. Kadınlarımızın toplumsal rollerini, erkekle eşit, daha görünür kılarak, kadına karşı şiddeti tümüyle ortadan kaldırma uğraşını vermek için adayım. Türk köylüsünün üretimden çekilmesinin doğuracağı büyük yıkımı anlatmak için buradayım. İşçinin, Emeklinin, çalışanın, tüm kamu görevlilerinin ve özetle emekçinin insanca yaşayabileceği bir ücret ve gelire ulaşması için verilecek uğraşta yanlarında olmak için buradayım."
"Temel hak ve özgürlüklerin çağdaş normlar düzeyinde bir kazanım olması için, İnsanca ve adil, paylaşımcı bir düzenin kurulmasına katkı vermek, Hukuk Devleti, İnsan Hakları ve Demokrasi için CHP deyim ve buradayım. Ülkemin en güzide kentlerinden biri olan Bolu halkı, kadınlarımız, gençlerimiz, emekçilerimiz, işçilerimiz, esnafımız öğrencilerimiz, çalışanlar ve tüm emekliler dâhil olmak üzere öteki saymadığımız herkes için buradayım ve CHP için adayım.”
İfadelerine verdi.Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2022, 17:42