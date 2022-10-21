CHP’den ilk resmi açıklama Atalay’dan

Bolu Barosu avukatlarından ve Bolu’nun tanınmış simalarından Av. Ferit Atalay, yaptığı ilk resmi açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili aday adayı olduğunu bildirdi.