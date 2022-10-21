Deli deli küpeli filminin Bolu macerası

Haber: Nesrin Altıntaş

Beyaz perdenin ünlü sinema yapıtları arasında yer alan Deli Deki Küpeli filminin nerede çekildiği, yeniden izleyici karşısına çıkmasının ardından araştırılmaya başlandı. 1 Temmuz 2021 yılında yakalandığı hastalıktan kurulamayan ünlü yönetmen ve sinema oyuncusu Kartal Tibet’in yönetmenliğini yaptığı Deli deli küpeli filminin başrol oyuncusu ise 3 Temmuz 2000 yılında hayatını kaybeden, yaptığı filmlerle herkesi kendine hayran bırakan, her filminde adeta hayat dersi veren Kemal Sunal üstlenmişti. Bu ünlü ve sinema tarihine geçen film 1986 yılında Bolu’nun Elmalık mevkiinde çekildi.

Deli Deli Küpeli Bolu'nun Elmalık köyünde çekilmiş ve filmde şu oyuncular yer almıştı; Kemal Sunal- Deli kaymakam Şaban, Melike Zobu- Casus Hatice, Yavuzer Çetinkaya- Deli hakim, Yaman Okay- Eşkıya Yılanoğlu, Reha Yurdakul- Avukat Şeref Haktanır, İhsan Yüce- Deli çavuş, Sırrı Elitaş- Tefeci Mahmut Ağa, Renan Fosforoğlu- Tahrirat Katibi Şükrü, Uluer Süer- Tüccar Hacı Karamuratoğlu, Fatoş Sezer- Çukurovalı Çengi Afet, Erol Özkök- Fırıncı, Hakkı Kıvanç- Komutan, Hakkı Üstün- Başhekim

DELİ DELİ KÜPELİ KONUSU NEDİR?

Kışın hüküm sürdüğü ve karın yolları kapadığı bir kasabaya beklenen kaymakam ve savcı sonunda ulaşmayı başarırlar. Hemen icraata başlayan kaymakam kasabadaki üçkağıtçılara ve bozuk düzene karşı büyük bir mücadele başlatır. Kısa zamanda halkın sevgilisi olan bu çılgın kaymakamın aslında bir sırrı vardır. Kasabaya savcı yaptığı arkadaşı gibi oda tımarhaneden kaçmış bir delidir.